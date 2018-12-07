Шарль Каборе может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может сменить клуб. Африканец может перейти в «Спартак».

Главный тренер красно-белых Олег Кононов знаком с Каборе по работе в «Краснодаре». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны турецких клубов.

Срок контракта Каборе с «Краснодаром» истекает летом 2019 года. С января он имеет право вести официальные переговоры с другими клубами о контракте.

«Это нормально, когда клубы интересуются футболистом такого класса, как Каборе, учитывая его опыт и то, что примерно через 20 дней он имеет право подписать соглашение о переходе летом на правах свободного агента. До января никаких решений мы принимать не будем, а с начала января возможно все.

Естественно, клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе. К нему проявляют повышенный интерес многие клубы из разных стран Европы. Более того, меня уже приглашают приехать в две страны на переговоры.

Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры, но при этом Каборе продолжает профессионально выполнять действующий контракт с «Краснодаром», в котором он тоже счастлив», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24