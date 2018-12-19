Артем Дзюба: «Говорят, у «Зенита» какой-то космический состав. Количество — не качество. Это проблема»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о составе команды. Также он прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кокориным.

— Полгода в «Зените» с Сергеем Семаком — как вы их оцените?

— Если бы обыграли «Рубин» в последнем осеннем матче чемпионата, то — на «пятерку». Но все равно у нас очень хороший сейчас коллектив, атмосфера в команде.

Правда, все равно еще притираемся, потому что нынешний состав, насколько я понимаю, это не совсем то, что хотел Сергей Богданович.

С другой стороны, до декабря осень мы прошли без явных спадов. Заняли первые места и в чемпионате, и в Лиге Европы в группе. Думаю, это хороший результат.

Хотя многие вокруг говорят, что у нас какой-то космический состав, полно народу. Но такого никогда в этом сезоне не было. Количество — не качество. И это большая проблема.

Мы все очень надеемся, что зимой нам удастся усилиться. И еще на то, что Кристиан Нобоа поскорее восстановится. С Сашей Кокориным наконец-то весь этот ужас закончится. Плюс будут новички, и мы станем намного сильнее. Нам нужна подпитка.

— Ваше отношение к тому, что произошло с Кокориным?

— Если говорить о футбольной стороне, то Саша, если бы не вся эта история, на сто процентов стал бы осенью нашим джокером.

Был уверен — будем играть вместе, всем место на поле найдется. И что мы от этого будем только сильнее.

Но получилось так, что мы остались без него. И без Нобоа. Двух ключевых, как мне кажется, игроков. Это нас в какой-то степени подкосило в концовке.

— С Семаком притираться не пришлось?

— Взяли с места в карьер, потому что Семак очень хороший и порядочный человек. А еще хоть и молодой специалист, но уже с большим опытом. Он и со Спаллетти работал, и с Виллаш-Боашем. И сам уже «Уфу» возглавлял.

Многих ребят в «Зените» раньше знал. Поэтому проблем не было. Мы все уважаем нашего главного тренера. Это специалист, которому доверяем. И все его идеи пытаемся воплотить в жизнь на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт телеканала «Матч ТВ»