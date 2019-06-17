Фабио Капелло: «Маурицио Сарри должен совершить прорыв в «Ювентусе»

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост наставника «Ювентуса». 72-летний специалист возглавлял туринский клуб с 2004 по 2006 годы.

«Сарри преуспеет в «Ювентусе». Но это будет непросто, так как руководство и болельщики после стольких побед в Серии А потребуют выиграть Лигу чемпионов. Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса», особенно с точки зрения побед. При Аллегри «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, но этот клуб не любит проигрывать. Думаю, ему придется найти другую игровую систему с Криштиану Роналду.

При Аллегри «Ювентус» в определённые моменты показывал хороший футбол, подчеркивая особенности своих игроков. Но не знаю, что значит хорошо играть, если вы не добиваетесь результатов», — заявил Капелло.

За два года работы в Турине Капелло дважды стал чемпионом Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato