Петр Чех станет спортивным директором «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех по завершении сезона вернется в свой бывший клуб «Челси». 37-летний футболист ранее объявил, что этим летом завершит игровую карьеру.

В «Челси» Чех получит должность спортивного директора. Клуб остается без технического директора с ноября 2017 году, когда команду покинул Майкл Эменало.

Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. Четыре раза он становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, трижды – Кубок английской лиги. В 2012 году чешский голкипер помог «синим» выиграть Лигу чемпионов, а в 2013-м – Лигу Европы.

В «Арсенале» Чех стал двукратным победителем Суперкубка Англии, а также обладателем Кубка Англии. Вратарь провел 110 игр за «канониров» и пропустил 125 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports