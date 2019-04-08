Карл-Хайнц Румменигге покинет «Баварию» в 2021 году

Карл-Хайнц Румменигге заявил, что уйдет с поста председателя совета директоров «Баварии» по окончании сезона-2020/21. По словам немца, его преемником планируют назначить бывшего вратаря мюнхенского клуба и сборной Германии Оливера Кана.

«Думаю, это будет подходящее время, чтобы остановиться. Я занимался этой работой 20 лет», – сказал 63-летний Румменигге.

«В определенный момент Кан начнет работать вместе со мной, чтобы подготовиться к этому огромному вызову», – сказал глава «Баварии».

Сам Кан подтвердил, что переговоры о его вероятном назначении в мюнхенский клуб через два года идут хорошо.

Карл-Хайнц Румменигге игроком выступал за мюнхенцев с 1974 по 1984 годы. Нападающий провел 310 игр и забил 162 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Deutsche Welle