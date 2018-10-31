Мишель Платини раскритиковал VAR

Экс-президент УЕФА Мишель Платини выступил против системы видеопомощи арбитрам. По его мнению, VAR создаст еще больше проблем в футболе.

«В финале ЧМ-2018 в двух первых голах Франции были нарушения правил. Две ошибки – не только против хорватов, но и против всего мира. Кроме французов, у них претензий нет.

VAR решает некоторые проблемы, но создает новые. Я против всей это философии. Футбол – игра людей. Играют люди, и судить их должны люди.

Есть арбитры будут судить хорошо, никаких проблем не будет. Нельзя разглядеть все. Нужно добавлять арбитров. Арбитров можно использовать во всем мире, а камеры могут позволить себе 6-7 богатых стран.

Я не хочу заниматься популизмом, но деньги, которые мы вкладываем в технологии, можно потратить иначе. Отдать детям, чтобы играли в футбол», – сказал Платини.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport