Отчим Александра Кокорина: «Саша хотел извиниться перед Паком, ему не дали такой возможности»

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, извинился за проступок своего сына. Накануне оба футболиста после допроса в ГУ МВД были задержаны на 48 часов.

«От своего лица и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнёрами и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации. Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил Господина Пака и хотел сегодня, после допроса, публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвел таким поведением, но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него.

Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой, и Саша полностью это осознает. Я лишь, как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего он обычный человек. А людям свойственно ошибаться. Он явился в правоохранительные органы, никуда не скрылся, сотрудничает со следствием и понимает свою ответственность за случившееся. Я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся во всем случившемся и дадут этому правильную объективную оценку», — приводится текст в инстаграме Кокорина.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Александра Кокорина