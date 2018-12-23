Шмейхель может занять должность спортивного директора «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель намерен занять административную должность в клубе. Он попробует выставить свою кандидатуру на пост спортивного директора. 

«Я думаю: «Есть ли у меня нужные качества?». Если я отвечу на этот вопрос, то выставлю свою кандидатуру. Я хорошо обдумаю этот вопрос на Рождество и Новый год и приму решение» — заявил Шмейхель.

Кроме того он отметил, что хотел бы, чтобы, в первую очередь, «красные дьяволы» вернули свою культуру и идентичность.

Фото: Global Look Press
Источник:  BBC

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