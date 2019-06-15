Маркос Льоренте заинтересовал «Атлетико» Мадрид

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте близок к тому, чтобы покинуть команду. Мадридский «Атлетико» обратил внимание на игрока.

Сообщается, что «сливочные» хотели бы, чтобы футболист перешел в другой клуб, но все-таки они не против и готовы отпустить его в команду Симеоне.

Переговоры между королевским клубом и «матрасниками» о переходе футболиста находятся на продвинутой стадии. По информации источника, «Атлетико» готов заплатить за Льоренте 40 млн евро и подписать с ним пятилетний контракт.

Напомним, в завершившимся сезоне Примеры хавбек провел семь матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE