Возбуждено уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки накануне Суперкубка России

Следователи ищут участников пьяной драки на платформе Курского вокзала в Москве, в которой погиб мужчина. В четверг стало известно, что в результате потасовки между болельщиками ЦСКА погиб 30-летний Игорь Соколовский, двое с серьезными травмами находятся в больнице.

Часть фанатов приехала из Питера – они собирались на матч за Суперкубок с «Локомотивом» в Нижнем Новгороде.

«Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», – сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Кроме того, по ее словам, в результате конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из них с повреждениями доставлен в больницу.

Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

«Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения», – сказала представитель следствия, добавив, что проводятся следственные действия с организатором конфликта.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»