Возбуждено уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки накануне Суперкубка России

Автор: Тимофей Поршнев 0

CSKA fans

Следователи ищут участников пьяной драки на платформе Курского вокзала в Москве, в которой погиб мужчина. В четверг стало известно, что в результате потасовки между болельщиками ЦСКА погиб 30-летний Игорь Соколовский, двое с серьезными травмами находятся в больнице.

Часть фанатов приехала из Питера – они собирались на матч за Суперкубок с «Локомотивом» в Нижнем Новгороде.

«Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», – сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Кроме того, по ее словам, в результате конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из них с повреждениями доставлен в больницу.

Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

«Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения», – сказала представитель следствия, добавив, что проводятся следственные действия с организатором конфликта.

Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 16 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 2:2. Москва. «РЖД Арена». 5 ноября 2017 г.

ЦСКА будет соперником «Локомотива» в Суперкубке России

суперкубок России

«Локомотив» и ЦСКА поборются за Суперкубок России-2018

Чемпионат мира по футболу. Церемония открытия. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Новый формат рейтинга для сборных, изменения в матче за Суперкубок России, переход чемпионата России из FIFA в PES, возвращение «Фрозиноне» в Серию А. Истории недели

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 