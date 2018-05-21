«Зенит» ждет ответа от Маурицио Сарри

«Зенит» сделал предложение о работе главным тренером наставнику «Наполи» Маурицио Сарри. Сейчас клуб ждет ответа.

Вскоре специалист должен дать ответ на предложение российского клуба. До этого сообщалось, что он не заинтересован в работе в России. Ему предлагают зарплату в четыре миллиона евро в год без учета бонусов. От «Зенита» переговоры вели Максим Митрофанов и Александр Дюков, которые побывали в Неаполе. Если итальянец согласится на предложение, клуб из Санкт-Петербурга может выплатить «Наполи» компенсацию.

Тренер в завершившемся сезоне занял второе место в чемпионате Италии вместе с «Наполи».

Фото: Global Look Press

Источник: Gianluca Di Marzio