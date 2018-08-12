Поль Погба о ситуации в «Манчестер Юнайтед»: «Есть вещи, которые я не могу говорить. Иначе меня оштрафуют»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился соображениями о влиянии атмосферы в команде на игру. Также игрок рассказал о нынешней обстановке в клубе.

«Звание капитана – это не просто повязка. Мне нужно быть самим собой. Если я могу заряжать команду, если она мне доверяет, все складывается проще.

Нужно понимать одну вещь. Игрок, которого выбирают и который всем доволен, чувствует себя комфортнее и лучше, чем в момент недовольства. Это все, что я скажу.

В сборной Франции на чемпионате мира мы все были одной группой. Тренер, физио, администратор – все были внутри. Партнеры позволили мне говорить и выражать свои мысли.

Все пришли с одной целью – победить. Когда все рядом с тобой знают, что хотят сражаться за тебя, все дается проще, команда забирается выше.

Да, я теперь чемпион мира, но я тот же Поль Погба. Очевидно, что тут другая команда. Я все так же люблю футбол и отдаю все силы ради команды.

Когда тебе комфортно, когда все друг другу доверяют, когда ментально, в голове, все хорошо, все дается проще.

Если ты несчастлив в том, что делаешь, нет и смысла делать это, верно? Работа должна нравиться, иначе ты не можешь выложиться полностью.

(В ответ на вопрос о том, всем ли он доволен и комфортно ли ему в «МЮ») Есть вещи, которые я не могу говорить. Иначе меня оштрафуют».

Ранее сообщалось, что из-за напряженных отношений с главным тренером Жозе Моуринью Погба может покинуть «МЮ». Главным претендентом на француза называлась «Барселона», но позже отмечалось, что Погба решил остаться в Манчестере.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail