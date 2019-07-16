«Ростов» изобразил Валерия Карпина «сбитым летчиком» перед матчем со «Спартаком»

Автор: Анатолий Акулов 0

Валерий Карпин

«Ростов» необычным образом анонсировал матч со «Спартаком». На постере изображен Валерий Карпин в образе летчика.

Летом 2014 года владелец «Спартака» Леонид Федун назвал Карпина «сбитым летчиком». «Ростов» решил креативно обыграть ситуацию.

«Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом! Ждем битву со «Спартаком»!» – говорится в официальном твиттере команды.

Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» пройдет на «Ростов-Арене» в субботу, 20 июля. Начало встречи в 21:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Ростова»

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