«Ростов» изобразил Валерия Карпина «сбитым летчиком» перед матчем со «Спартаком»

«Ростов» необычным образом анонсировал матч со «Спартаком». На постере изображен Валерий Карпин в образе летчика.

Летом 2014 года владелец «Спартака» Леонид Федун назвал Карпина «сбитым летчиком». «Ростов» решил креативно обыграть ситуацию.

«Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом! Ждем битву со «Спартаком»!» – говорится в официальном твиттере команды.

🔥🔥🔥 Он вновь за штурвалом! Ждем битву со "Спартаком"! 20 июля на "Ростов Арене"! Билеты и абонементы: https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/YfSnDqSv1c — Football Club Rostov (@rostovfc) July 16, 2019

Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» пройдет на «Ростов-Арене» в субботу, 20 июля. Начало встречи в 21:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» «Ростова»