«Рубин» и тульский «Арсенал» хотят арендовать Александра Ломовицкого

Автор: Анатолий Акулов 0

Российский хавбек может покинуть «Спартак». В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов РПЛ.

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий может сменить клуб этим летом. В аренде молодого футболиста заинтересованы «Рубин» и тульский «Арсенал».

Отмечается, что у казанской команды шансы чуть больше в борьбе за хавбека. Сделку с «Рубином» одобрил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

В текущем сезоне полузащитник провел 1 матч в чемпионате России. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: «БИЗНЕС Online»

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