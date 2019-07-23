«Рубин» и тульский «Арсенал» хотят арендовать Александра Ломовицкого

Российский хавбек может покинуть «Спартак». В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов РПЛ.

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий может сменить клуб этим летом. В аренде молодого футболиста заинтересованы «Рубин» и тульский «Арсенал».

Отмечается, что у казанской команды шансы чуть больше в борьбе за хавбека. Сделку с «Рубином» одобрил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

В текущем сезоне полузащитник провел 1 матч в чемпионате России. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: «БИЗНЕС Online»