«Ювентус» представил выездную форму сезона-2019/20

Туринский клуб представил новый выездной комплект формы. Она выполнена в нестандартной расцветке.
«Ювентус» официально представил выездную форму на следующий сезон. Футболка выполнена в белых цветах с красными вставками.
Техническим спонсором туринцев остается немецкий производитель экипировки Adidas. В презентации приняли участие Мойзе Кин, Миралем Пьянич, Пауло Дибала и другие футболисты «Юве».
Rompi gli schemi. Cambia le regole.
Vi presentiamo il nuovo away kit by @adidasfootball, disponibile ora! https://t.co/WWlWD7lYZm#DareToCreate pic.twitter.com/iBGBBbVoN1
— JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2019
В прошедшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии. «Бьянконери» набрали 90 очков в 38 матчах.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Ювентуса»