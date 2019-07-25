«Ювентус» представил выездную форму сезона-2019/20

Туринский клуб представил новый выездной комплект формы. Она выполнена в нестандартной расцветке.

«Ювентус» официально представил выездную форму на следующий сезон. Футболка выполнена в белых цветах с красными вставками.

Техническим спонсором туринцев остается немецкий производитель экипировки Adidas. В презентации приняли участие Мойзе Кин, Миралем Пьянич, Пауло Дибала и другие футболисты «Юве».

В прошедшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии. «Бьянконери» набрали 90 очков в 38 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» «Ювентуса»