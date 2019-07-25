«Ювентус» представил выездную форму сезона-2019/20

Автор: Анатолий Акулов 0

Туринский клуб представил новый выездной комплект формы. Она выполнена в нестандартной расцветке.

«Ювентус» официально представил выездную форму на следующий сезон. Футболка выполнена в белых цветах с красными вставками.

Техническим спонсором туринцев остается немецкий производитель экипировки Adidas. В презентации приняли участие Мойзе Кин, Миралем Пьянич, Пауло Дибала и другие футболисты «Юве».

В прошедшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии. «Бьянконери» набрали 90 очков в 38 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Ювентуса»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пирло

Андреа Пирло предлагают должность в структуре «Ювентуса»

В районе Неаполя сорвали табличку в честь Маурицио Сарри из-за его назначения в «Ювентус»

Маурицио Сарри определился с главными целями «Ювентуса» на трансферном рынке

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 