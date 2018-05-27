Бывший врач «Спартака»: «Китайская традиционная медицина может помочь Салаху»

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн прокомментировал травму нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха, которую тот получил в финале Лиги чемпионов. По его мнению, помочь может китайская медицина.

– Если Салах повредил связки плеча, тогда за две недели вылечиться он не успеет, надо будет больше времени. Но если он хочет играть, то нужно будет носить бандаж и делать уколы перед матчами. Придется терпеть, если захочет выходить на поле. Китайская традиционная медицина может помочь в этом случае, но если речь идет о связках, то минимум две недели на восстановление, – сказал Лю Хуншэн.

Ранее сообщалось, что восстановление 25-летнего Салаха займет около двух недель.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»