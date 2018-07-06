«Атлетико» согласовал контракт с Николой Калиничем

Форвард «Милана» Никола Калинич близок к переходу в «Атлетико». Игрок будет получать 3 млн евро в год.

Мадридский клуб и нападающий уже согласовали условия контракта. Футболист сможет зарабатывать приблизительно 3 миллиона евро за сезон.

Переход Калинича в «Атлетико» может запустить цепочку трансферов. Возможен расклад, при котором нападающий Кевин Гамейро уйдет из «Атлетико» в «Валенсию», а форвард Симоне Дзадза – из «Валенсии» в «Милан».

В прошедшем сезоне в чемпионате Италии Калинич сыграл в 31 матче, забил 6 голов и сделал 5 передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana