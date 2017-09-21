Жозе Моуриньо: «Может быть, без Кубка английской лиги футбол в стране станет лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо высказал мнение, что без Кубка английской лиги футбол на Туманном Альбионе может стать лучше. Однако португалец не исключает важности данного турнира.

«Если вы спросите меня: «Сможет ли английский футбол выжить или даже стать лучше без этого турнира?», то я отвечу: «Может быть». Возможно, тогда у нас будет больше сил на еврокубковые матчи.

А так любой официальный турнир важен как для «Манчестер Юнайтед», так и для меня как тренера. Хочу, чтобы и игроки разделяли это мнение. Мы должны уважать турнир, его спонсоров, соперников, и многие из нас прилагают максимум усилий, чтобы победить в нем. Если не победим, значит, соперник оказался лучше», — сказал Моуриньо.

Последним победителем Кубка английской лиги оказался именно «Манчестер Юнайтед». Для «манкунианцев» этот трофей стал пятым в истории турнира, который проводится с 1960 года.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC