Серхио Рамос: «Я не удивлен, что судьи не дают пенальти нам, но дают их «Барселоне»»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение своей команды от «Бетиса» со счетом 0:1. Испанец оказался недоволен судейством.

«Чем больше мы говорим о судействе, тем хуже оно становится. Нужно уважать рефери и понять, что они стараются выполнять свою работу как можно лучше. Я не удивлен, что они не дают пенальти нам, но дают их «Барселоне».

Но если бы мы забили три гола, мы бы не переживали по этому поводу. Ужасное начало сезона, мы обеспокоены. Мы играли против тех соперников, которые обычно увозят с «Бернабеу» совсем другой результат. Нам нужно двигаться вперед, перезагрузиться и думать о следующих соперниках.

Мы все та же команда, что полтора месяца назад выигрывала титулы. У нас великолепный состав, нам нет оправданий.

Мы отстаем от «Барселоны» на семь очков, но это не слишком больной разрыв», – сказал Рамос.

В матче против «Бетиса» прервалась голевая серия «Реала», длившаяся 74 матча. По этому показателю мадридский клуб делит мировой рекорд с «Сантосом».

На настоящий момент «сливочные» располагаются на 7 месте в турнирной таблице и отстают об «блаугранас» на такое же количество очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca