«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Реал»

«Реал» по-прежнему заинтересован в приобретении бразильского форварда. Однако, парижский клуб отказывается продавать в Мадрид своего лидера.

Тем не менее, «сливочные» продолжают переговоры с «ПСЖ» о возможном трансфере. Напомним, на 27-летнего футболиста также претендуют «Барселона» и «Ювентус».

За нападающего мадридский клуб предлагал 100 миллионов евро. Помимо этого, в предложение также входили три игрока — Гарет Бэйл, Хамеса Родригес и Кейлор Навас. Однако, парижане ответили отказом.

В прошедшем сезоне Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции. В его активе 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe