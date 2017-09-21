Утвержден формат нового турнира для национальных сборных

УЕФА официально утвердил формат и регламент Лиги наций. Новый турнир заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами, чтобы обеспечить стабильное процветание футбола на уровне сборных.

Участие в турнире примут все 55 сборных.

Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D.

Лиги A и B состоят из четырех групп по три команды.

Лига C состоит из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды. Лига D состоит из четырех групп по четыре команды.

Процедура жеребьевки не утверждена. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе.

Жеребьевка группового этапа Лиги наций пройдет 24 января 2018 года в лозаннском центре SwissTech Convention. Тогда же представят трофей турнира.

Первый матч состоится 6 сентября 2018 года.

Квалификация ЕВРО-2020

Отборочный цикл ЕВРО-2020 не претерпит серьезных изменений (определятся обладатели 24 путевок). Но начнется он не в сентябре, как было раньше после финальных стадий крупных турниров, а в марте (в конкретном случае — в марте 2019 года). Автоматических путевок в финальную стадию не будет (матчи финального турнира примут 13 ассоциаций).

Групповой этап квалификации (20 путевок)

Команды разобьют на десять групп по пять или шесть сборных. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. Так определятся обладатели первых 20 путевок.

Схема плей-офф

Плей-офф (4 путевки)

Еще четыре участника ЕВРО-2020 определятся в стыковых турнирах с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА (победителей всех четырех групп во всех четырех лигах).

В каждой лиге свой плей-офф из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победители каждого плей-офф получают путевки на ЕВРО-2020.

Если кто-то из победителей групп Лиги наций уже пробился на ЕВРО через отборочный цикл, то его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, вакантные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА