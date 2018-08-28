На «Самара Арене» отключили электричество за долги

На стадионе «Самара Арена» отключили электроэнергию. 1 сентября там должен пройти матч.

На стадионе «Самара Арена» отключили электроэнергию. Это произошло из-за долгов перед поставщиком электроэнергии «Самараэнерго». Сумма долгов и срок отключения не уточнены. Сейчас оператором стадиона является ФГУП «Спорт-Ин».

«Министерство спорта не является оператором арены, мы берем ее в аренду, – сказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. – Мне сложно говорить, что там происходит: приходим, платим деньги, играем и уходим».

Отметим, что 1 сентября «Самара Арена» должна принять матч «Крыльев Советов» с «Анжи».

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»