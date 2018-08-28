На «Самара Арене» отключили электричество за долги

На стадионе «Самара Арена» отключили электроэнергию. 1 сентября там должен пройти матч.
На стадионе «Самара Арена» отключили электроэнергию. Это произошло из-за долгов перед поставщиком электроэнергии «Самараэнерго». Сумма долгов и срок отключения не уточнены. Сейчас оператором стадиона является ФГУП «Спорт-Ин».
«Министерство спорта не является оператором арены, мы берем ее в аренду, – сказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. – Мне сложно говорить, что там происходит: приходим, платим деньги, играем и уходим».
Отметим, что 1 сентября «Самара Арена» должна принять матч «Крыльев Советов» с «Анжи».
Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»