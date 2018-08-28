На «Самара Арене» отключили электричество за долги

Автор: Поршнев Тимофей 0

Kryalia Sovetov

На стадионе «Самара Арена» отключили электроэнергию. 1 сентября там должен пройти матч.

На стадионе «Самара Арена» отключили электроэнергию. Это произошло из-за долгов перед поставщиком электроэнергии «Самараэнерго». Сумма долгов и срок отключения не уточнены. Сейчас оператором стадиона является ФГУП «Спорт-Ин».

«Министерство спорта не является оператором арены, мы берем ее в аренду, – сказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. – Мне сложно говорить, что там происходит: приходим, платим деньги, играем и уходим».

Отметим, что 1 сентября «Самара Арена» должна принять матч «Крыльев Советов» с «Анжи».

Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Енисей

Красноярский «Енисей» проведет первые матчи сезона в Тюмени

Жерар Пике

«Спартак» победил «Анжи», ЦСКА разошелся миром с «Енисеем», Жерар Пике прощается со сборной Испании. Главные новости дня

КС - ЛОКО

Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» одерживает минимальную победу в Самаре

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 