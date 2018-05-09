Мануэль Нойер сохраняет шансы сыграть в финале Кубка Германии

Автор: Тимофей Поршнев 0

Neuer

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что Мануэль Нойер сохраняет шансы сыграть в финале Кубка Германии против «Айнтрахта». Он пройдет 19 мая.

Сегодня немецкое издание привело цитату Хайнкеса о том, что 32-летний вратарь уже не поможет мюнхенской команде в текущем сезоне.

«Я этого не говорил. Факт в том, что Мануэля не будет в составе в заключительной игре чемпионата против «Штутгарта» в субботу, однако вопрос по его участию в финале Кубка остается открытым», – заявил тренер.

Сам Нойер, который не играет с сентября из-за тяжелой травмы, накануне заявил, что, скорее всего, не поедет на ЧМ-2018, если до конца сезона не вернется на поле в составе «Баварии».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»

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