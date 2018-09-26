«Сибирь» потерпела 11-е поражение подряд со старта сезона

«Сибирь» на выезде уступила СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это рекорд лиги.

Серия поражений новосибирского клуба продлилась до одиннадцати игр.

«Сибирь» установила антирекорд КХЛ по количеству поражений со старта сезона. Ранее в сезоне-2010/11 «Витязь» проиграл 10 матчей подряд с начала чемпионата.

У «Сибири» нет ни одного набранного очка в текущем чемпионате. Команда тренера Александра Андриевского занимает последнее место в Восточной конференции.

Фото: твиттер ХК «Сибири»

Источник: Sports.ru