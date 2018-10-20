Маурицио Сарри знает, кто достоин «Золотого мяча»

Маурицио Сарри поделился своим мнением об Эдене Азаре. Он считает, что футболист способен выиграть все, даже «Золотой мяч», выступая за «Челси».

«Азар для нас не просто важен, он играет ключевую роль, он фантастический футболист. Будет очень важно, если он останется, очень-очень важно. Я думаю, он может выиграть все, включая «Золотой мяч», здесь, а не в Испании. Если «Челси» выиграет Лигу чемпионов, а Бельгия победит на Чемпионате Европы, Азар выиграет все и без игры в Испании», – сообщил Маурицио Сарри.

Напомним, что Эденом Азаром интересовался «Реал» Мадрид.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com