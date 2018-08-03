Премьер-лига. 2-й тур. «Динамо» и «Рубин» не определили сильнейшего

В первом матче 2-ого тура Премьер-лиги московское «Динамо» приняло «Рубин». Матч завершился ничьей.

Премьер-лига. 2-й тур

ДИНАМО — РУБИН — 1:1 (1:0)

Москва. 3 августа. 5841 зритель.

Стадион: «Арена Химки».

Судья: Павел Кукуян (Сочи).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Морозов (Темников, 76), Хольмен, Шуньич, Жоаозиньо, Соу, Черных (Рауш, 88), Луценко (Марков, 63), Панченко.

«Рубин»: Джанаев, Цаллагов, Камболов, Навас, Уремович (Сорокин, 46), Чико, Коновалов, Могилевец, Байрамян, Полоз, Азмун (Бухаров, 18).

Голы: 1:0 — Черных (15), 1:1 — Полоз (52).

Предупреждения: Соу (34), Панченко (45), Марков (64).

8 (4) удары (в створ) 7 (5)

17 фолы 8

4 угловые 4

1 офсайды 4

45 % владения мячом 55

В прошлом сезоне в обеих встречах с участием «Динамо» и «Рубина» голов забито не было. В составе московского клуба не смог появиться Теттех, новичок клуба, который был удален в матче 1-ого тура. Несмотря на это, счет открыли именно хозяева. Прострел Жоаозиньо с левого фланга прошел мимо двух игроков «Рубина» и одного «динамовца» и дошел до Федора Черных, который в прыжке пробил головой в перекладину, от которой мяч залетел в ворота. Однако в начале второго тайма Могилевец нашел свободную зону, получил пас от Цаллагова и отдал точную передачу на Полоза, после чего последовал точный удар в дальний нижний угол. Также в этом матче получил травму нападающий «Рубина» Сердар Азмун, столкнувшись с Рыковым. Победителя команды по итогам встречи не определили.

Фото: твиттер РПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»