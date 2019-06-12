Ромелу Лукаку: «Летом приму наилучшее решение для карьеры»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заговорил о своем будущем в команде. Он прокомментировал ситуацию. 

«Сейчас намерен провести время с семьей и расслабиться. А затем приму наилучшее решение для своей карьеры. Знаю ли я уже что-нибудь? Да.

У меня действующий контракт с «Манчестер Юнайтед». Обговорю все со своим агентом Федерико Пасторелло, чтобы принять наилучшее решение. Думаю, что это лето будет насыщенным», — заявил бельгийский футболист.

Напомним, в завершившимся сезоне АПЛ Лукаку провел 32 матча, забил 12 мячей и сделал одну голевую передачу. Отметим также, была информация, что в нем заинтересован «Интер». «Красные дьяволы» оценивают игрока в 70 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник:Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Интер» намерен купить Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку cогласовал контракт с «Интером»

Алексиса Санчеса готов подписать клуб из Серии А

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 