Белорусская милиция задержала 14 россиян во время матча между минским «Динамо» и «Зенитом»

Сотрудники белорусской милиции задержали 14 граждан России во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом». Российский клуб проиграл с крупным счетом.

«Во время проведения матча на территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан: два гражданина Республики Беларусь и 14 граждан Российской Федерации. В отношении всех их было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.

11 – по статье «Мелкое хулиганство», 5 – по статье «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения.

В результате четких и слаженных действий сотрудников милиции правопорядок был обеспечен в полном объеме, чрезвычайных происшествий на стадионе и прилегающей к стадиону территории не зафиксировано. Угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением матча, выявлено не было», – сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Позже в ГУВД сообщили, что все задержанные во время футбольного матча россияне были освобождены.

Фото: ФК «Зенит»

Источник: ТАСС