Джовани Ло Чельсо не взяли на сбор «Бетиса»

Аргентинский хавбек может покинуть чемпионат Испании. За игрока поспорят «Бавария» и «Тоттенхэм».

Испанский клуб не взял футболиста на предсезонный сбор в Мексике. При этом, к команде присоединился французский хавбек Набиль Фекир. Полузащитник перешел из «Лиона» за 19,75 млн евро.

Руководство испанской команды не против расстаться с аргентинцем. Однако, «Бетис» ждет выгодного предложения. Сообщается, что Ло Чельсо интересен «Баварии» и «Тоттенхэму».

В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 32 матча в чемпионате Испании. На его счету 9 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» «Бетиса»