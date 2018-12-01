«Рома» хочет пригласить Антонио Конте вместо Эусебио Ди Франческо

«Рома» может отправить в отставку тренера Эусебио Ди Франческо из-за неудовлетворительных результатов. Клуб хочет пригласить на пост Антонио Конте.

Президент клуба Джеймс Паллотта попросил руководство связаться с Антонио Конте и вступить с ним в переговоры.

Конте по-прежнему ждет разрешения юридического противостояния с «Челси», откуда он был уволен летом. Он хочет взыскать с лондонцев неустойку.

Поэтому тренер решил взять паузу и не торопиться в переговорах. Кроме того, он хотел бы возглавить более престижный клуб – «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia