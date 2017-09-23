Деле Алли отказывается играть за себя в FIFA 18 из-за низкого рейтинга

Автор: Никита Воробьев 0

Деле Алли

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли заявил, что отказывается играть за себя в симуляторе FIFA 18. Причиной бойкота стал низкий рейтинг футболиста.

«Честно говоря, я думаю, что не буду играть за себя в FIFA 18, потому что не считаю свой рейтинг соответствующим действительности.

Я отказываюсь играть до тех пор, пока мои показатели не станут более реалистичными», — сказал Алли.

Общий рейтинг англичанина,  становившегося лучшим молодым футболистом в последние два сезона, составляет 84 балла.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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