Деле Алли отказывается играть за себя в FIFA 18 из-за низкого рейтинга

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли заявил, что отказывается играть за себя в симуляторе FIFA 18. Причиной бойкота стал низкий рейтинг футболиста.

«Честно говоря, я думаю, что не буду играть за себя в FIFA 18, потому что не считаю свой рейтинг соответствующим действительности.

Я отказываюсь играть до тех пор, пока мои показатели не станут более реалистичными», — сказал Алли.

Общий рейтинг англичанина, становившегося лучшим молодым футболистом в последние два сезона, составляет 84 балла.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal