Легендарный бразильский футболист Кака объявил о завершении карьеры. Последним клубом 35-летнего игрока был «Орландо Сити».

«Мне нужно было время подумать и осознать, чего я хочу для своей профессиональной жизни. Я разговаривал с близкими мне людьми, вернулся в Европу, чтобы увидеть некоторые игры. И пришел к выводу, что настало время прекратить карьеру профессионального игрока. Я бы хотел попробовать себя в роли менеджера или спортивного директора. Тот факт, что я был успешным игроком не значит, что я стану хорошим руководителем. Поэтому я хочу подготовиться, учиться, перенимать опыт, присоединиться к какому-нибудь клубу, особенному к тому, где я играл», — сказал Кака.

Ранее сообщалось, что бразилец может получить должность в «Милане». В составе итальянского клуба Кака выигрывал Серию А, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и становился обладателем «Золотого мяча».

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte