Стивен Джеррард: «Самое меньшее, что Коутиньо может сделать, – провести в клубе еще один год»

Экс-капитан «Ливерпуля», а сейчас — тренер мерсисайдской академии, Стивен Джеррард прокомментировал ситуацию с переходом Филиппе Коутиньо в «Барселону». По его мнению, каталонский клуб оказывает давление на бразильца.

«Проблема заключается в «Барселоне», потому что они говорят представителям Коутиньо: «Или сейчас, или никогда. Если сейчас он не перейдет, мы никогда не вернемся к его кандидатуре». Они оказывают давление на игрока, поэтому Филиппе так отреагировал.

Это парень, приехавший из Южной Америки, всегда мечтал играть за «Барселону». И сейчас он паникует, думая, что если это не случится теперь, то уже не случится никогда.

Я знаю Коутиньо – он неплохой парень. Знаю, что он не хочет развязывать войну. Но ведь он только подписал пятилетний контракт, и клуб отлично относился к нему, сделал его тем игроком, что он есть сейчас.

Помните, какие у Филиппе были трудности в «Интере»? Мы дали ему шанс, мы вырастили его. Самое меньшее, что он может сделать, – провести в клубе еще один год.

Между Суаресом и Коутиньо есть разница. Филиппе только в январе продлил контракт, стал самым высокооплачиваемым игроком клуба и говорил, что очень счастлив. И как только появляется «Барселона», он тут же подает запрос о трансфере. Думаю, фанаты разочарованы, и их можно понять», — сказал Стивен.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN