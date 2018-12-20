«Челси» не намерен отпускать Кристенсена в «Барсу»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен останется в команде. Предполагается, что в лондонском клубе футболист пробудет как минимум до конца нынешнего сезона.

Руководство «синих» не планирует расставаться с игроком в зимнее трансферное окно. Хотя датчанин испытывает нехватку игрового времени.

«Барселона» хочет арендовать Кристенсена на полгода. В защитнике «сине-гранатовые» видят неплохую временную замену Самюэлю Умтити, у которого сейчас есть проблемы с коленом. Кроме того футболист заинтересовал и «Милан».

Напомним, что Кристенсен перешел в «Челси» в 2017 году. В этом сезоне в АПЛ он провел только одну игру.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail