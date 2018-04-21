Хавьер Тебас: «Месси – лучший игрок в истории, Роналду – второй»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Messi and Ronaldo

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. По его мнению, оба игрока очень важны для чемпионата.

«Мы должны каждый день щипать себя, чтобы убедиться, что Месси играет в нашем чемпионате. Лео – лучший игрок в истории, Роналду – второй. Но все не упирается только в них двоих, потому что «Реал» и «Барселона» – лучшие в мире. Именно это и является главной ценностью Ла Лиги с прицелом на будущее», – сказал Тебас.

Напомним, что в этом сезоне в Ла Лиге Лионель Месси 32 матчах забил 29 голов и отдал 15 голевых передач. Криштиану Роналду в свою очередь принял участие в 25 играх, отличившись 24 забитыми мячами и 8 передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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