Премьер-лига. 24-й тур. «Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя

В Москве состоялся один из центральных матчей тура. «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в Черкизове.

Премьер-лига. 24-й тур

ЛОКОМОТИВ — ЦСКА — 1:1 (1:1)

Москва. 20 апреля.

Стадион: «РЖД-Арена». 26 892 зрителя.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Идову, 46), Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Крыховяк, Фернандеш (Тарасов, 46), Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов (Жемалетдинов, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао (Васин, 46), Магнуссон, Щенников (Ефремов, 78), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 84), Чалов.

Голы: 1:0 — Хеведес (13), 1:1 — Чалов (40).

Предупреждения: Магнуссон (23), Ан. Миранчук (34), Игнатьев (42), Бекао (45), Крыховяк (58), Ахметов (59), Идову (65).

12 (5) удары (в створ) 16 (1)

11 фолы 13

5 угловые 4

0 офсайды 2

51 % владения мячом 49

Первые минуты встречи прошли за ЦСКА. Гости владели мячом, но атаки существенной угрозы не таили. «Локомотив» же реализовал первый момент, Хеведес в касание замкнул пас Смолова. ЦСКА продолжил атаковать, и смог сравнять счет незадолго до перерыва. Чалов принял разрезающий пас Влашича и пробил на силу. Гол нападающего «армейцев» стал 11-м в чемпионате России. Во втором тайме хозяева завладели инициативой. Оборона ЦСКА не испытала проблем с давлением «Локомотива». Гости ответили неожиданным ударом Чалова, мяч пролетел чуть выше перекладины. В дополнительное время Фарфан не смог расстрелять ворота Акинфеева с близкого расстояния. Голов в матче больше зрители не увидели. Команда Юрия Семина четвертую игру подряд не проигрывает ЦСКА в Черкизове.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»