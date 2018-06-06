Рауль Рианчо покинул сборную Украины. Сообщалось, что он перейдет в штаб Массимо Карреры в «Спартаке»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о прекращении сотрудничества с одним из своих помощников – Раулем Рианчо. В сети появилась информация о переходе специалиста в штаб «Спартака».

«Хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров – Рауль Рианчо. Он покидает команду.

Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что испанский специалист может войти в тренерский штаб «Спартака».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФФУ