«Манчестер Сити» может арендовать Кейлора Наваса из-за травмы Клаудио Браво

Автор: Тимофей Поршнев 0

Голкипер «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Английский клуб ищет замену травмированному Клаудио Браво.

Английский клуб начал поиски вратаря из-за травмы Клаудио Браво, который порвал ахиллово сухожилие на тренировке и выбыл, скорее всего, на срок до конца сезона.

Из-за этого руководство «Сити» изучает возможность аренды 31-летнего Наваса.

Трансферное окно в АПЛ закрылось 9 августа, но FA при тяжелых травмах разрешает дополнительно заявить игрока после закрытия окна.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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