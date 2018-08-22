«Манчестер Сити» может арендовать Кейлора Наваса из-за травмы Клаудио Браво

Голкипер «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Английский клуб ищет замену травмированному Клаудио Браво.

Английский клуб начал поиски вратаря из-за травмы Клаудио Браво, который порвал ахиллово сухожилие на тренировке и выбыл, скорее всего, на срок до конца сезона.

Из-за этого руководство «Сити» изучает возможность аренды 31-летнего Наваса.

Трансферное окно в АПЛ закрылось 9 августа, но FA при тяжелых травмах разрешает дополнительно заявить игрока после закрытия окна.

Фото: Global Look Press

Источник: As