Агент Патрика Твумаси заявил о вероятности перехода игрока в «Спартак»

Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси может перейти в «Спартак». Агент футболиста Ненад Крульянц намекнул, что его клиент ведет переговоры с московским клубом.

«Твумаси перейдет в «Спартак»? Могу сказать, что такая вероятность существует, но подробностей пока сказать не могу», — заявил Крульяц.

Генеральный менеджер «Астаны» Саян Хамитжанов подтвердил, что вероятность ухода 23-летнего игрока составляет 90%.

Твумаси забил 13 голов в 30-и матчах чемпионата Казахстана в прошлом сезоне. Срок контракта с чемпионами страны истекает в 2019 году. Ранее ганец уже выступал в РФПЛ: он провел шесть игр за «Амкар» в 2014-м.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем

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