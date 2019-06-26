Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси». В ближайшее время он, скорее всего, переберется в лондонский клуб.

По информации источника, специалист и «синие» заключат контракт на три года. Англичанин будет получать около четырех млн фунтов за сезон, а также бонусы.

Причем утверждается, «аристократы» хотели бы, чтобы Лэмпард занял свою должность уже на этой неделе, так как вскоре некоторые игроки команды начнут предсезонную подготовку.

Ранее появились сообщения, «аристократы» готовы выплатить «Дерби Каунти» компенсацию за Лэмпарда в размере четырех млн фунтов. Кроме того сама команда из графства Дербишир официально подтвердила, что английский специалист ведет переговоры с «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: The Times