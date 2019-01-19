Мохамед Салах вышел в лидеры гонки бомбардиров АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дважды отличился в матче с «Кристал Пэлас». «Ливерпулю» с трудом победил своего соперника со счетом 4:3.

Голы стали для египтянина 15-м и 16-м в текущем сезоне АПЛ. Салах обошел форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров.

Салах стал всего вторым игроком после Лионеля Месси из «Барселоны», который добрался до отметки в 16 голов в чемпионате в этом сезоне. У аргентинца 17 мячей.

На счету Салаха 3 гола с пенальти, Кейн таким образом забил 5, а Обамеянг – 1.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru