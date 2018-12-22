Артем Дзюба о Сульшере: «Топ игрок и классный тренер!»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в Инстаграме. Игрок посвятил запись Оле-Гуннару Сульшеру, который недавно возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Хороший человек, топ игрок и классный тренер! Очень достойный человек возглавил «МЮ» — написал Дзюба в социальной сети.

Напомним, что после отставки Жозе Моуринью, исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» был назначен Оле-Гуннар Сульшер.

В нынешнем сезоне АПЛ манкунианцы занимают шестое место  и имеют в активе 26 очков.

Фото: Global Look Press
Источникинстаграм Артема Дзюбы

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