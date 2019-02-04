Мануэль Нойер рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Капитан и вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рискует пропустить первый матч против «Ливерпуля». Игрок не восстановился после травмы.

У голкипера поврежден большой палец руки. Пока точные сроки восстановления Нойера неизвестны. Поэтому он может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Не могу точно ничего сказать. Если скажу, что Мануэль выбыл на пять месяцев, то начнется паника. Если скажу, что он пропустит пять дней, то все решат, что не так уж все плохо. Нойер чувствовал боль. В противном случае он бы сыграл с «Байером» — заявил главный тренер «Баварии» Нико Ковач.

Напомним, что матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится в Ливерпуле 19 февраля. Ответная встреча пройдет 13 марта в Мюнхене.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Liverpool Echo