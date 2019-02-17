Серхио Рамос установил рекорд топ-5 лиг Европы

Капитан «Реала» Серхио Рамос был удален в матче с «Жироной» в 24-м туре чемпионата Испании. Мадридцы в этой встрече уступили со счетом 1:2.

32-летний защитник заработал 20-е удаление в Ла Лиге. Он не только упрочил свой же рекорд турнира, но и установил рекорд в топ-5 лигах Европы.

До этой игры Рамос делил первое место с экс-защитником «Марселя» и «Монако» Сирилем Роолем, у которого было 19 красных карточек в лиге 1.

В серии А по этому показателю лидирует Паоло Монтеро (16 удалений), в английской премьер-лиге – Рой Кин (13), а в бундеслиге – Йенс Новотны (8).

Фото: Global Look Press

Источник: As