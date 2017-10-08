Арсен Венгер: «Я не знаю, кто заменит меня в «Арсенале»»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слухи о том, что его преемником может стать уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти. Французский специалист не считает назначение нового наставника своей работой.

«Не знаю, кто сменит меня в «Арсенале». Тренер должен работать так, словно он останется в команде навсегда, потому что эта работа требует абсолютной преданности. Для надлежащего функционирования клуба нужно, чтобы все его сотрудники делали свою работу хорошо.

Моя работа заключается в том, чтобы подготовить команду к ближайшему матчу и нести ответственность за философию клуба. Задача руководства – найти нового тренера. Это не моя задача», — заявил Венгер.

В Англии Анчелотти уже работал с лондонским «Челси», вместе с которым выиграл Премьер-лигу в сезоне-2009/2010.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo