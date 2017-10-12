Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется владельцам в 8 млрд рублей

Гендиректор компании «Инград», входящей в концерн «Россиум», Павел Поселенов поделился подробностями реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова. 6-го октября новым владельцем «Торпедо» стал бизнесмен Роман Авдеев.

По словам Поселенова, работы по перестройке арены начнутся не раньше 2019 года и продлятся около двух лет. Вместимость увеличится с 13 тысяч до 15 тысяч.

«Будут небольшие, но важные, на наш взгляд, изменения. Например, в первоначальном проекте не было трибун за воротами поля, только боковые. Мы их построим — об этом нас просили болельщики «Торпедо», за трибунами, расположенными за воротами традиционно собираются самые активные поклонники команды».

Сама реконструкция обойдется новым владельцам в 8 млрд рублей.

Фото: ТАСС

Источник: РБК