Карло Анчелотти, Антонио Конте и Роберто Манчини – кандидаты на пост главного тренера сборной Италии

Итальянская пресса опубликовала список претендентов на пост главного тренера национальной команды страны, освободившийся после отставки Джампьеро Вентуры. В него вошли наставники «Челси» и «Зенита» Антонио Конте и Роберто Манчини, а также в настоящее время находящийся без работы Карло Анчелотти.

При этом именно экс-рулевой «Баварии» рассматривается как основной кандидат, несмотря на то что сам Анчелотти хочет продолжить работу на клубном уровне и может вернуться в «Челси» вместо Конте, который в свою очередь уже руководил «скуадрой адзуррой» в период с 2014 по 2016 год.

Манчини недавно уже прокомментировал возможность возглавить сборную.

Исходя из утвержденного бюджета, Федерация футбола Италии готова платить новому главному тренеру сборной 5 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia