Cергей Фурсенко: «110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги крайне тяжело»

Президент «Зенита» прокомментировал поражение от «Динамо» в ленинградском дерби. В матче за выход в 1/8 финала Кубка России сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3 в дополнительное время.

«Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно.Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят «Зенит» в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из «Динамо» были мотивированы за гранью. Плюс такая неожиданность как удаление Мевли.

В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат.

Предстоящий матч с «Краснодаром» очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за 6 очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с «Краснодаром» и «Реал Сосьедад».

Критика судейства от Манчини — это эмоциональная реакция, потому что он тренер — победитель, он завоевывал Кубки в каждом чемпионате, в котором работал. Конечно, желание завоевать кубок было большим. Но очень высокая мотивация соперника сыграла роль.

Наверное, не нужно было Мевле класть на соперника руку, потому что, как только он почувствовал касание руки, он сразу упал. Мне некорректно комментировать решение судей, но я могу говорить то, что видел: еще один наш защитник был рядом и вратарь. А дальше — как трактует то или иное решение сам судья», — сказал Фурсенко.

Матч против «Краснодара» петербуржцы проведут в гостях 24 сентября. Встреча в Лиге Европы с «Реалом Сосьедад» запланирована на 28 сентября.

Фото: ТАСС

Источник: ТАСС