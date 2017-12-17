Чезаре Пранделли: «Согласился бы вернуться в сборную Италии тысячу раз»

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли сообщил о готовности вновь возглавить национальную команду. Специалист руководил «скуадрой адзуррой» с 2010 по 2014 год.

«Я бы задумался об этом, но только если бы предложение содержало внятную спортивную программу. От таких предложений не отказываются. Я бы принял его тысячу раз.

Я чувствовал солидарность по отношению к Вентуре. Я хотел позвонить ему после матча со Швецией, но у меня не хватило смелости. Мне было жаль его, я бы сказал ему не жалеть ни о чем. Он не виноват, дело в системе, которая не работает», – сказал Пранделли.

Сборная Италии вместе с Пранделли завоевала серебряные медали чемпионата Европы 2012 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia