Эктор Бракамонте: «Баррьентос думал, что нас поселили в замке Дракулы»

Бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте в эксклюзивном интервью еженедельнику «Футбол» рассказал о самой забавной истории, которая приключилась с ним и Пабло Баррьентосом во время выступлений в России. Аргентинец вспомнил, как они вместе с товарищем ночевали в гостинице, похожей на замок Дракулы.

«Наверное, первый матч, который Баррьентос играл в России. Это был Владивосток. Мы летели 9 часов, но с самолетом случились проблемы, и мы сели в Хабаровске. Нам на следующий день пришлось ждать другой самолет, чтобы улететь во Владивосток. Нам нужно было найти гостиницу. Было холодно, мы не знали, куда нам ехать. Добрались до гостиницы, похожей на замок, как в фильмах ужасов. Баррьентос посмотрел на это и сказал мне: «Брака, здесь умер Дракула». Я начинаю смеяться, и все спрашивают: «Что случилось?» Я отвечаю, что здесь умер Дракула. И потом нам с Баррьентосом пришлось спать вместе на одной маленькой кровати. Баррьентос мне сказал: «Брака, не говори об этом никому, не надо!» На следующий день мы полетели во Владивосток и выиграли 1:0», — поведал Бракамонте, забивший в том матче победный гол с паса Баррьентоса.

Бракамонте играл в России в период с 2003 по 2012 год. В составе ФК «Москва» дошел до финала Кубка России в сезоне-2006/2007, в котором его команда уступила «Локомотиву».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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